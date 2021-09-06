Збірна Італії встановила світовий рекорд

Підопічні Манчіні перевершили досягнення збірних Іспанії та Бразилії

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії зіграла внічию з командою Швейцарії (0:0) в матчі відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 та встановила світовий рекорд.

Про це повідомляє Squawka.

Підопічні Роберто Манчіні встановили новий світовий рекорд за кількістю матчів без поразок поспіль.

Безпрограшна серія збірної Італії становить 36 матчів. Попереднє досягнення належало збірним Бразилії (1993-1996) Іспанії (2007-2009), які не знали гіркоти поразок протягом 35 матчів.

В останній раз збірна Італії поступалася в 2018 році - матч проти Португалії завершився з рахунком 0:1.