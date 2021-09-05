Литва поступилася Болгарії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 вересня, відбулися матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, 4 вересня

Група C

Болгарія - Литва 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 82 Чочев

Група I

Англія - Андорра 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Лінгард, 2:0 - 72 Кейн(П), 3:0 - 78 Лінгард, 4:0 - 85 Сака

Албанія - Угорщина 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 87 Броя

Група J

Ісландія - Північна Македонія 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Велковські, 0:2 - 54 Аліоскі, 1:2 - 78 Б'яднасон, 2:2 - 84 Ґудьйонсен

Раніше хет-трик Бейла приніс Вельсу перемогу над Білоруссю.