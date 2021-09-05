 Англія перемогла Андорру та інші результати кваліфікації ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
Світоліна без проблем перемогла Халеп та вийшла до чвертьфіналу US Open
Сьогодні 20:28 4887 1
Стала відома зарплата Шевченка в збірній України
Сьогодні 20:42 2204 2
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 19:46 14505 1
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
Сьогодні 19:42 15527 1
Донбас переміг Руан у 2 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 19:41 411
US Open. Світоліна - Халеп: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE
Сьогодні 18:44 5355
Ферстаппен виграв домашній Гран-прі Нідерландів
Сьогодні 17:42 364
Чехія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:13 1783
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом
Сьогодні 09:59 3553 4
Визначився найкращий гравець матчу Україна - Франція
Сьогодні 09:28 25446 5
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Малий хуліган. З'явилося відео інциденту, який трапився на матчі Україна - Франція
Малий хуліган. З'явилося відео інциденту, який трапився на матчі Україна - Франція Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:25 929
Історичний матч. 23 роки тому збірна України вперше переграла Росію
Історичний матч. 23 роки тому збірна України вперше переграла Росію Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:04 6338
Трагічна Олімпіада. 49 років тому стався теракт у Мюнхені
Трагічна Олімпіада. 49 років тому стався теракт у Мюнхені Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:59 1880
Що посієш - те й пожнеш! Чому Шевченка заслужено викинули зі збірної
Що посієш - те й пожнеш! Чому Шевченка заслужено викинули зі збірної Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:53 4333 6
Австралійська боксерка зі зламаною рукою перемогла в поєдинку
Австралійська боксерка зі зламаною рукою перемогла в поєдинку Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:26 356
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Андрій Дунець
Сьогодні 09:59 3551 4
Фантастика! Шапаренко забив божевільний гол у ворота Франції
Фантастика! Шапаренко забив божевільний гол у ворота Франції Valeriy Ruchka
Вчора 22:47 3905 1
Форвард Динамо отримав червону картку в матчі відбору до чемпіонату світу
Форвард Динамо отримав червону картку в матчі відбору до чемпіонату світу Valeriy Ruchka
Вчора 22:38 21990
Київське Динамо відкрило власну балетну студію
Київське Динамо відкрило власну балетну студію Valeriy Ruchka
Вчора 21:30 475
Українського тренера довічно дискваліфікували за напад на арбітра
Українського тренера довічно дискваліфікували за напад на арбітра Valeriy Ruchka
Вчора 18:17 4088
Футболісти збірної Англії пивом відзначили забитий гол просто під час матчу
Футболісти збірної Англії пивом відзначили забитий гол просто під час матчу Андрій Дунець
Вчора 15:25 1664
Без купюр. Відверте інтерв'ю Андрія Шевченка про контракт з УАФ
Без купюр. Відверте інтерв'ю Андрія Шевченка про контракт з УАФ Valeriy Ruchka
Вчора 13:29 1484 1
Наймиліше відео дня. Батько поцілунком благословив сина на гру у збірній
Наймиліше відео дня. Батько поцілунком благословив сина на гру у збірній Valeriy Ruchka
Вчора 12:51 1683
Хороша традиція. Петраков та П'ятов провели пресконференцію українською
Хороша традиція. Петраков та П'ятов провели пресконференцію українською Valeriy Ruchka
Вчора 11:50 820 1
Шевченко провів символічне вкидання перед матчем Донбасу в Лізі чемпіонів
Шевченко провів символічне вкидання перед матчем Донбасу в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
03.09.2021 21:01 1054
Прямі трансляції
Навколо спорту

Англія перемогла Андорру, Албанія переграла Угорщину. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Сьогодні 21:15 274 0
Литва поступилася Болгарії
Англія перемогла Андорру, Албанія переграла Угорщину. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
#Чемпіонат світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 вересня, відбулися матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація, 4 вересня
Група C

Болгарія - Литва 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 82 Чочев

Група I

Англія - Андорра 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Лінгард, 2:0 - 72 Кейн(П), 3:0 - 78 Лінгард, 4:0 - 85 Сака

Албанія - Угорщина 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 87 Броя

Група J

Ісландія - Північна Македонія 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Велковські, 0:2 - 54 Аліоскі, 1:2 - 78 Б'яднасон, 2:2 - 84 Ґудьйонсен

Раніше хет-трик Бейла приніс Вельсу перемогу над Білоруссю.

Коментарі ()