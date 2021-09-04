Рух підписав чотирьох легіонерів

Винниківський клуб підписав вихованця академії Нью-Йорк Сіті

Джерело - офіційний сайт Руху.

Винниківський Рух підписав чотирьох новачків.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

20-річний форвард Осазе Тафарі Де Розаріо – вихованець академії Нью-Йорк Сіті. Контракт з гравцем підписаний на 3 роки.

Також до Руху перейшли 19-річний захисник Ннабуіг’є Річмонд Чуквуемека, 18-річний хавбек Майкл Обаміна, а також 19-річний півзахисник Інносент Чідозі Одог. Контракти гравців з "жовто-чорними" розраховані на 4 роки. Усі троє футболістів є вихованцями нігерійської школи Super Star International Academy.

Раніше Рух орендував Костевича.