Рух підписав чотирьох легіонерів

Джерело - офіційний сайт Руху.
Винниківський Рух підписав чотирьох новачків.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
20-річний форвард Осазе Тафарі Де Розаріо – вихованець академії Нью-Йорк Сіті. Контракт з гравцем підписаний на 3 роки.
Також до Руху перейшли 19-річний захисник Ннабуіг’є Річмонд Чуквуемека, 18-річний хавбек Майкл Обаміна, а також 19-річний півзахисник Інносент Чідозі Одог. Контракти гравців з "жовто-чорними" розраховані на 4 роки. Усі троє футболістів є вихованцями нігерійської школи Super Star International Academy.
Раніше Рух орендував Костевича.