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Шевченко: Зараз контакту з Павелком у мене немає

Сьогодні 21:54 202 0
Фахівець - про припинення співпраці з УАФ
Шевченко: Зараз контакту з Павелком у мене немає
#Шевченко

Джерело - footballhub.com.ua.

За всі п’ять років фінансові умови співпраці тренерського штабу збірної України та УАФ не змінювалися.

Про це заявив колишній наставник збірної України Андрій Шевченко.

"Я не казав, що йду. Я просто сказав, що мій контракт завершено. Попередньо пролонгація була обговорена. Ми не збиралися йти з команди. Ми сказали, що хочемо продовжити контракт. У суді вирішувати питання я не буду.

За всі п’ять років фінансові умови нашої співпраці не змінювалися. Наголошую, УАФ повністю розрахувалася з нами. Проблем немає. Я нікого зараз не звинувачую. Я просто пояснюю всю ситуацію. Я констатую факти. Я чую багато розмов. Журналісти мають знати про всі процеси. Зараз контакту з Павелком у мене немає", - сказав Шевченко.

Андрій Шевченко очолював збірну з 2016 по 2021 роках.

Раніше, Шевченко провів символічне вкидання перед матчем Донбасу в Лізі чемпіонів.

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