За всі п’ять років фінансові умови співпраці тренерського штабу збірної України та УАФ не змінювалися.

Про це заявив колишній наставник збірної України Андрій Шевченко.

"Я не казав, що йду. Я просто сказав, що мій контракт завершено. Попередньо пролонгація була обговорена. Ми не збиралися йти з команди. Ми сказали, що хочемо продовжити контракт. У суді вирішувати питання я не буду.

За всі п’ять років фінансові умови нашої співпраці не змінювалися. Наголошую, УАФ повністю розрахувалася з нами. Проблем немає. Я нікого зараз не звинувачую. Я просто пояснюю всю ситуацію. Я констатую факти. Я чую багато розмов. Журналісти мають знати про всі процеси. Зараз контакту з Павелком у мене немає", - сказав Шевченко.