Петраков: Зінченка є кому замінити

Головний тренер збірної України Олександр Петраков знає ким замінити Олександра Зінченка у домашньому матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Франції.

Про це заявив сам фахівець.

"Хто замінить Олександра Зінченка в матчі з Францією? Зінченка є кому замінити. Перебори карток зараз підуть у всіх командах, все будуть пропускати матчі. Ким саме ми його замінимо - завтра побачите.

Сказав команді, що все попереду. Треба не засмучуватися, грати далі. Треба вигравати у Франції.

Зубков, Харатін і Степаненко зможуть вийти проти Франції. Степаненко відчуває себе добре, тренується на повну силу. Він буде завтра грати. Те ж саме стосується і Зубкова. Харатін теж відчуває себе добре, він підписав контракт з Легією, у нього все добре, завтра побачимо", - зазначив Петраков.