Олімпік підписав досвідченого воротаря

Останнім клубом футболіста був Кошице

Джерело - ФК Олімпік.

Контракт з донецьким Олімпіком уклав воротар Тимофій Шеремета.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Термін угоди - 1 рік.

30 травня 2015 року, в останньому турі чемпіонату України 2014/15 воротар дебютував у Прем'єр-лізі в матчі проти київського Динамо. 8 грудня 2015 року стало відомо, що Тимофій разом з низкою інших гравців покинув Металург в зв'язку з процесом ліквідації клубу.

З 2016 по 2018 року захищав кольори литовського клубу Тракай (Вільнюс), звідки перейшов в Локомотив (Єреван).

У 2020 році воротар перейшов до ФК Ужгород, однак вже взимку він поїхав у словацький Кошице.

Виступав у складі молодіжної збірної України.

В Олімпіку Шеремета виступатиме під 1-м номером.

Раніше, Олімпік програв ЛНЗ у Кубку України.