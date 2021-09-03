Олімпік підсилився вихованцем Динамо

Джерело - ФК Олімпік.
Донецький Олімпік підписав контракт з півзахисником Артемом Ковбасою.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Термін угоди з 24-річним футболістом розрахований на один сезон.
У новому клубі Артем буде виступати під 91-м номером. Трансфер оформлений на правах вільного агента.
Минулий сезон футболіст провів у Чорноморці. У 24-х матчах за одеситів у Першій лізі хавбек зумів забити 5 голів і віддати 5 асистів.
Ковбаса є вихованцем Динамо, провівши за дубль киян десять поєдинків. Також в його біографії значиться Оболонь.
Раніше, Олімпік програв ЛНЗ у Кубку України.