Олімпік підсилився вихованцем Динамо

Трансфер оформлений на правах вільного агента

Джерело - ФК Олімпік.

Донецький Олімпік підписав контракт з півзахисником Артемом Ковбасою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Термін угоди з 24-річним футболістом розрахований на один сезон.

У новому клубі Артем буде виступати під 91-м номером. Трансфер оформлений на правах вільного агента.

Минулий сезон футболіст провів у Чорноморці. У 24-х матчах за одеситів у Першій лізі хавбек зумів забити 5 голів і віддати 5 асистів.

Ковбаса є вихованцем Динамо, провівши за дубль киян десять поєдинків. Також в його біографії значиться Оболонь.

Раніше, Олімпік програв ЛНЗ у Кубку України.