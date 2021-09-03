Зоря оголосила заявку на груповий етап Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Зоря сформувала заявку на матчі групового раунду Ліги конференцій.
Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.
Воротарі: Микита Шевченко, Антон Жилкін, Олександр Сапутін, Дмитро Мацапура (за списком Б)
Захисники: Денис Фаворов, Максим Імереков, Леовіжілду, Ігор Снурніцин, Віталій Вернидуб
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Півзахисники: Сергій Булеца, Ловро Цвек, Крістіан, Владислав Кабаєв, Дмитро Хомченовський, Владислав Кочергін, Максим Луньов, Єгор Назарина
Нападники: Олександр Гладкий, Артем Громов, Раймонд Овусу-Фрімпонг, Аллахьяр Сайядманеш, Шахаб Захеді, Данило Алефіренко (за списком Б).