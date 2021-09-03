Металіст прийме Десну, Дніпро-1 зіграє з ВПК-Агро. Результати жеребкування 1/16 Кубка України

Результати жеребкування 1/16 Кубка України

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України.

У четвертому раунді (1/16 фіналу) виступатимуть 11 переможців третього попереднього раунду та 11 клубів УПЛ (окрім учасників єврокубків-2021/2022). Базовий день проведення матчів — 22 вересня.

Результати жеребкування четвертого раунду (1/16 фіналу):

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) — Львів (Львів)

Альянс (Липова Долина) — Минай (Минай)

Миколаїв (Миколаїв) — Рух (Львів)

Волинь (Луцьк) — Маріуполь (Маріуполь)

Епіцентр (Дунаївці) — Металіст 1925 (Харків)

ВПК-Агро (Вишневе) — Дніпро-1 (Дніпро)

Металіст (Харків) — Десна (Чернігів)

Таврія (Сімферополь) — Олександрія (Олександрія)

Прикарпаття (Івано-Франківськ) — Чорноморець (Одеса)

Оболонь (Київ) — Верес (Рівне)

ЛНЗ (Черкаси) — Інгулець (Петрове)