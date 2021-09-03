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Збірна Італії повторила світовий рекорд за кількістю матчів без поразок

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Збірна Італії повторила світовий рекорд за кількістю матчів без поразок
Збірна Італії повторила світовий рекорд за кількістю матчів без поразок
Фото - gettyimages
#Італія

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії зіграла внічию з командою Болгарії (1:1) в матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Команда Роберто Манчіні продовжила свою безпрограшну серію до 35 поєдинків. В останній раз італійці поступалися в 2018 році - матч проти Португалії завершився з рахунком 0:1.

Таким чином, діючі чемпіони Європи повторили світовий рекорд за кількістю матчів без поразок. До італійців подібне досягнення підкорялося тільки двом національним командам.

Збірна Іспанії не програвала 35 ігор з 2007 по 2009 рік, а Бразилія ті ж 35 матчів - з 1993 по 1996 рік.

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