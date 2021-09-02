 Збірна Грузії програла Косово у кваліфікації ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна Грузії програла Косово у кваліфікації ЧС-2022

Сьогодні 20:53 128 0
До поразки призвів автогол ексзахисника Шахтаря
Збірна Грузії програла Косово у кваліфікації ЧС-2022
#Косово, #Грузія

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Грузії приймала Косово.

На 18-ій хвилині матчу автоголом відзначився ексзахисник Шахтаря Давид Хочолава. Як наслідок збірна Грузії зазнала поразки.

Також відзначимо, що Георгій Цітаїшвілі, який нещодавно прийняв рішення виступати за збірну Грузії, дебютував у складі національної команди. Георгій через травму партнера Джигаурі вийшов на заміну вже на 12-й хвилині відбіркового матчу ЧС-2022 проти Косова. 

Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація, 2 вересня
Група В

Грузія - Косово 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 18 Хочолава (авт)

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