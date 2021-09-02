Франція - Боснія і Герцеговина 1:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 4 турі кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна Франції вдома зіграла внічию з Боснією і Герцоговиною.
Відбір до ЧС-2022
1 вересня
Група D
Франція - Боснія і Герцеговина 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 36 Джеко, 1:1 - 40 Грізманн
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У 4 турі кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна Франції вдома зіграла внічию з Боснією і Герцоговиною.
Франція - Боснія і Герцеговина 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 36 Джеко, 1:1 - 40 Грізманн