Франція - Боснія і Герцеговина 1:1. Огляд матчу

Огляд матчу Франція - Боснія і Герцеговина

Джерело - Чемпіон.

У 4 турі кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна Франції вдома зіграла внічию з Боснією і Герцоговиною.

Відбір до ЧС-2022

1 вересня

Група D

Франція - Боснія і Герцеговина 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 36 Джеко, 1:1 - 40 Грізманн