Манчестер Юнайтед планує трансфер Голанда

Голанд - пріоритетна ціль Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед зберігає інтерес до нападника дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд.

Про це повідомляє ESPN.

21-річний норвежець залишається пріоритетною трансферною метою МЮ, попри на придбання Кріштіану Роналду.

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Також в підписанні Ерлінга зацікавлені Манчестер Сіті, Реал, Баварія, ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що влітку 2022 року в контракті Боруссії з Голандом активується опція відступних - 75 мільйонів євро.