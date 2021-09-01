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Манчестер Юнайтед планує трансфер Голанда

Сьогодні 17:41 413 0
Голанд - пріоритетна ціль Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед планує трансфер Голанда
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед зберігає інтерес до нападника дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд.

Про це повідомляє ESPN.

21-річний норвежець залишається пріоритетною трансферною метою МЮ, попри на придбання Кріштіану Роналду.

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Також в підписанні Ерлінга зацікавлені Манчестер Сіті, Реал, Баварія, ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що влітку 2022 року в контракті Боруссії з Голандом активується опція відступних - 75 мільйонів євро.

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