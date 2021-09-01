Манчестер Юнайтед планує трансфер Голанда

Джерело - tribuna.com.
Манчестер Юнайтед зберігає інтерес до нападника дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд.
Про це повідомляє ESPN.
21-річний норвежець залишається пріоритетною трансферною метою МЮ, попри на придбання Кріштіану Роналду.
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Також в підписанні Ерлінга зацікавлені Манчестер Сіті, Реал, Баварія, ПСЖ.
Раніше повідомлялося, що влітку 2022 року в контракті Боруссії з Голандом активується опція відступних - 75 мільйонів євро.