Лейпциг підписав півзахисника Барселони

Сума угоди - 22 мільйони євро

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Ілайш Моріба перейшов до Лейпцигу.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Сума угоди - 22 мільйони євро.

16 мільйонів каталонський клуб отримає відразу, ще 6 - у вигляді бонусів. Крім того, Барселона також отримає 10% з наступного трансферу гравця.

Нагадаємо, що 18-річний півзахисник довго тягнув з подовженням контракту з Барселоною. Клуб вирішив, що таких гравців в команді тримати не будуть і виставив Ілайша на трансфер.

У минулому сезоні Моріба провів за Барселону 18 матчів, забив 1 гол і віддав 3 гольові передачі. Transfermarkt оцінює трансферну вартість футболіста в 25 мільйонів євро.