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Гірник-Спорт зробив камбек, ВПК-Агро дотиснув Балкани у Кубку України

Сьогодні 20:10 277 0
Підопічні Жабченка здобули вольову перемогу у Запоріжжі
Гірник-Спорт зробив камбек, ВПК-Агро дотиснув Балкани у Кубку України
#Гірник-Спорт, #Балкани, #ВПК-Агро, #Металург

Джерело - Чемпіон.

У третьому попередньому етапі Кубку України Гірник-Спорт на виїзді здобув вольову перемогу над Металургом, а ВПК-Агро перемогло Балкани.

Кубок України
Попередній етап
31 серпня

Металург (Запоріжжя) - Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 2:3 (2:2)

Голи: 1:0 - 18 Могильний, 2:0 - 29 Могильний, 2:1 - 32 Яворський, 2:2 - 34 Яворський

Балкани (Зоря) - ВПК-Агро (Вишневе) 1:3 (0:0, 1:1, 0:2, 0:0)

Голи: 0:1 - 47 Будняк, 1:1 - 90+4 Прийомов, 1:2 - 94 Куліш, 1:3 - 100 Де Паула

Раніше, Епіцентр сенсаційно переміг Ниву у Кубку України.

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