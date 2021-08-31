Джерело - manutd.com.
Португальський нападник Кріштіану Роналду оцінив своє повернення у Манчестер Юнайтед.
Про це розповів сам футболіст.
"Манчестер Юнайтед – клуб, який завжди посідав особливе місце в моєму серці, і я приголомшений усіма повідомленнями, які отримав з моменту оголошення про перехід.
Мені не терпиться зіграти на Олд Траффорд перед повним стадіоном і знову побачити всіх уболівальників. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до команди після матчів національних збірних і сподіваюся, що попереду у нас буде дуже успішний сезон", – відзначив Роналду.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед завершив трансфер Роналду.