Клуб Ліги 1 зацікавився Супрягою

Нападник зацікавив клуби з Франції та Італії

Новачок Ліги 1 Труа зацікавився нападником Динамо Владиславом Супрягою.

Про це повідомляє ресурс Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, Труа, в якому виступає інший українець Микола Кухаревич, може випередити конкурентів у боротьбі за форварда. Клуб шукає нового нападника для здійснення якісного стрибка.

Сайт Джанлуки Ді Марціо повідомляє, що інтерес до Супряга, крім Дженоа і Сампдорії, проявляє Кальярі.

Відзначимо, що 31 серпня у Франції і Італії закривається трансферне вікно.

Нагадаємо, Динамо вимагає від Салернітани 10 мільйонів євро за Супрягу.