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Клуб Ліги 1 зацікавився Супрягою

Сьогодні 12:44 198 0
Нападник зацікавив клуби з Франції та Італії
Клуб Ліги 1 зацікавився Супрягою
#Супряга, #Динамо

Джерело - tribuna.com.

Новачок Ліги 1 Труа зацікавився нападником Динамо Владиславом Супрягою.

Про це повідомляє ресурс Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, Труа, в якому виступає інший українець Микола Кухаревич, може випередити конкурентів у боротьбі за форварда. Клуб шукає нового нападника для здійснення якісного стрибка.

Сайт Джанлуки Ді Марціо повідомляє, що інтерес до Супряга, крім Дженоа і Сампдорії, проявляє Кальярі.

Відзначимо, що 31 серпня у Франції і Італії закривається трансферне вікно.

Нагадаємо, Динамо вимагає від Салернітани 10 мільйонів євро за Супрягу.

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