Трубін хоче спробувати свої сили в АПЛ

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін хоче спробувати свої сили у ТОП-чемпіонаті.

Про це розповів сам футболіст.

"Мені б хотілося спробувати себе в ТОП-чемпіонаті. Особисто для мене - це Англія, мрія з дитинства. Ти виходиш із зони комфорту, інша країна, мова. Тобі потрібно викладатися на 200% в кожній грі.

Якщо це відбудеться, хочу щоб все було красиво. Шахтар зробив мене тим, ким я є зараз.

Так, я вчу англійську, але для загального розвитку, щоб за кордоном міг відчувати себе комфортно", - сказав Трубін.