Ювентус здивував сумою трансферу Роналду у Манчестер Юнайтед

У Ювентусі назвали деталі трансферу Роналду у Манчестер Юнайтед

Ювентус заробив на трансфері португальського форварда Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед лише 15 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

31 серпня Ювентус оголосив про завершення переходу Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед. В туринському клубі заявили, що сума трансферу португальця склала 15 млн євро, які буде виплачено протягом п'яти років. Крім того, в контракті передбачені бонуси у 8 млн євро, які Юве отримає за клубні та особисті досягнення Роналду в МЮ.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість португальця складає 45 млн євро.

Раніше, Роналду повернувся у Манчестер Юнайтед.