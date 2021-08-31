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Ювентус здивував сумою трансферу Роналду у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 12:25 656 0
У Ювентусі назвали деталі трансферу Роналду у Манчестер Юнайтед
Ювентус здивував сумою трансферу Роналду у Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Роналду, #Ювентус

Джерело - espreso.tv.

Ювентус заробив на трансфері португальського форварда Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед лише 15 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

31 серпня Ювентус оголосив про завершення переходу Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед. В туринському клубі заявили, що сума трансферу португальця склала 15 млн євро, які буде виплачено протягом п'яти років. Крім того, в контракті передбачені бонуси у 8 млн євро, які Юве отримає за клубні та особисті досягнення Роналду в МЮ. 

За даними Transfermarkt, ринкова вартість португальця складає 45 млн євро. 

Раніше, Роналду повернувся у Манчестер Юнайтед.

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