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Колос підпише бразильського бомбардира Львова

Сьогодні 22:10 237 0
Ренан продовжить кар'єру в іншій команді УПЛ
Колос підпише бразильського бомбардира Львова
#Ренан, #Колос, #Львів

Джерело - sportyvka.com.ua.

Колос хоче підсилити склад бразильським форвардом Львова Ренаном.

Про це повідомляє Спортивка.

Умови потенційного трансферу джерело не розкриває, а лише зазначає, що угода відбудеться найближчими днями.

24-річний Ренан виступає за Львів з літа 2019 року і має контракт до кінця поточного сезону. Першу половину минулого сезону бразилець на правах оренди провів у португальському Жил Вісенте, але потім повернувся до табору львів'ян.

У нинішньому сезоні Ренан відзначився 1 забитим м'ячем і 1 результативною передачею в 5 проведених в рамках УПЛ матчах.

Відзначимо, що поточна оціночна вартість Ренана на Transfermarkt дорівнює 400 тисячам євро.

Раніше, Хацкевич не очолить Колос.

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