Ювентус хоче підписати півзахисника ПСВ

Іхаттарен оцінюється в 5-6 мільйонів євро

Джерело - Чемпіон.

Керівництво італійського футбольного клубу Ювентус хоче придбати атакувального півзахисника ПСВ Мохаммеда Іхаттарена.

Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

Клуби вже ведуть переговори про перехід спортсмена. Сума операції оцінюється в € 5-6 млн плюс бонуси. ПСВ дозволив 19-річному хавбеку покинути розташування команди, щоб обговорити можливий трансфер. Агентом футболіста є Міно Райола, який налаштований знайти йому новий клуб до закриття трансферного вікна.

У минулому сезоні чемпіонату Нідерландів Мохаммед Іхаттарен провів 22 матчі, в яких забив 3 голи.

Раніше Емполі сенсаційно переміг Ювентус.