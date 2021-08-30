Минай: З футболкою Селезньова вийшов технічний брак

Минай готовий понести штрафні санкції за відсутність шеврону Слава Україні на футболці Євгена Селезньова під час матчу проти Шахтаря у 6 турі УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

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"В матчі Минаю з Шахтарем виникло непорозуміння з футболкою форварда команди Євгена Селезньова.

ФК Минай з усією відповідальністю заявляє, що усі маніпуляційні повідомлення у ЗМІ стосовно причетності футболіста до зникнення відповідного надпису на футболці – беззмістовні.

Річ у тому, що ігрову футболку Є. Селезньова через певні непередбачувані обставини довелося оперативно замінити в день гри. Виробник форми, за що висловлюємо йому подяку, надіслав нову форму, щоб футболіст зміг вийти в ній на поле у матчі з Шахтарем.

Проте відповідальні за екіпірування працівники клубу, на жаль, не проконтролювали наявність усіх необхідних логотипів та наліпок на формі. Відтак Євген вийшов на поле у футболці без шеврону Слава Україні.

Минай готовий понести штрафні санкції щодо цієї ситуації, а всі відповідальні понесуть покарання", - йдеться в повідомленні.