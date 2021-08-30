 Минай: З футболкою Селезньова вийшов технічний брак | Футбол | Champion.com.ua
Трусов зі світовим рекордом виграв Паралімпіаду-2020
Сьогодні 11:06 1112
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 14:29 79405 1
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 31 серпня
Сьогодні 14:23 275
Цвєтов став срібним призером Паралімпіади
Сьогодні 13:08 317
Петраков провів першу пресконференцію в якості головного тренера збірної: головні тези
Сьогодні 13:07 498
Сербін завоював срібну медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 13:00 2542
Визначився найкращий гравець 6 туру УПЛ
Сьогодні 12:27 536
Вірт - найкращий тренер 6 туру УПЛ
Сьогодні 12:12 445
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 30 серпня
Сьогодні 11:45 6483
Усику і Ломаченку потрібен психотерапевт
Сьогодні 11:39 15454 6
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Білодід у потужному образі підтримала український фестиваль
Білодід у потужному образі підтримала український фестиваль Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:40 94
Прямо і відверто. Петраков розповів, чи будуть у збірній гравці з російського чемпіонату
Прямо і відверто. Петраков розповів, чи будуть у збірній гравці з російського чемпіонату Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:51 1126 2
Арбітр зламав руку прямо під час матчу
Арбітр зламав руку прямо під час матчу Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:53 1017
Голкіпер Реймса після поразки від ПСЖ посадив свого сина на руки Мессі і сфотографував з легендою
Голкіпер Реймса після поразки від ПСЖ посадив свого сина на руки Мессі і сфотографував з легендою Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:10 529
Роналду та Ювентус: оксамитовий провал
Роналду та Ювентус: оксамитовий провал Андрій Дунець
Сьогодні 01:36 4044
Це сталося! Мессі дебютував за ПСЖ
Це сталося! Мессі дебютував за ПСЖ Андрій Твердохліб
Вчора 23:21 1181
Фото дня. Селезньов - єдиний гравець матчу Минай - Шахтар, який грав без нашивки УАФ із написом "Слава Україні"
Фото дня. Селезньов - єдиний гравець матчу Минай - Шахтар, який грав без нашивки УАФ із написом "Слава Україні" Андрій Твердохліб
Вчора 22:34 1774 1
Резонансне ДТП за участі Лучі: українські ЗМІ масово видаляють згадку про нардепа
Резонансне ДТП за участі Лучі: українські ЗМІ масово видаляють згадку про нардепа Андрій Твердохліб
Вчора 21:17 2201
Відео дня: Фантастичний гол Безуса в ворота Брюгге
Відео дня: Фантастичний гол Безуса в ворота Брюгге Андрій Твердохліб
Вчора 18:43 3211
Збірна України розпочала збір напередодні матчів кваліфікації ЧС-2022
Збірна України розпочала збір напередодні матчів кваліфікації ЧС-2022 Андрій Твердохліб
Вчора 18:27 1905
Дівчина дня. Лідерка збірної України Юлія Герасимова - струнка брюнетка з неймовірною посмішкою
Дівчина дня. Лідерка збірної України Юлія Герасимова - струнка брюнетка з неймовірною посмішкою Андрій Твердохліб
Вчора 16:31 1811
Фото дня. Абсолютне домінювання українських плаваців на Паралімпіаді в Токіо
Фото дня. Абсолютне домінювання українських плаваців на Паралімпіаді в Токіо Андрій Твердохліб
28.08.2021 22:01 1527
Справжній джентельмен: Шевченко запропонував піджак олімпійській чемпіонці в прохолодний вечір
Справжній джентельмен: Шевченко запропонував піджак олімпійській чемпіонці в прохолодний вечір Андрій Твердохліб
28.08.2021 21:40 42979 1
Відео дня. Буяльський забив черговий шедевральний гол
Відео дня. Буяльський забив черговий шедевральний гол Андрій Твердохліб
28.08.2021 20:32 4077
Неперевершена! Світоліна взяла участь у фотосесії для українського видання
Неперевершена! Світоліна взяла участь у фотосесії для українського видання Андрій Твердохліб
28.08.2021 18:44 2505
Ультрас Чорноморця фаєрами та петардами атакували клубний автобус команди
Ультрас Чорноморця фаєрами та петардами атакували клубний автобус команди Андрій Твердохліб
28.08.2021 18:21 1437
Феноменальне повернення капітана: суперсейви Пятова в грі з Монако
Феноменальне повернення капітана: суперсейви Пятова в грі з Монако Андрій Твердохліб
28.08.2021 14:36 1735
Гонщик MotoGP впав з мотоцикла на шаленій швидкості
Гонщик MotoGP впав з мотоцикла на шаленій швидкості Valeriy Ruchka
27.08.2021 22:49 1784
Народження легенди. Як Кріштіану Роналду забив дебютний гол за Манчестер Юнайтед
Народження легенди. Як Кріштіану Роналду забив дебютний гол за Манчестер Юнайтед Valeriy Ruchka
27.08.2021 21:28 1960
Головний тренер Антверпена оголеним прийшов на пресконференцію
Головний тренер Антверпена оголеним прийшов на пресконференцію Valeriy Ruchka
27.08.2021 18:00 1633
Прямі трансляції
Навколо спорту

Минай: З футболкою Селезньова вийшов технічний брак

Сьогодні 13:30 487 0
У Минаї прокоментували ситуацію з футболкою Євгена Селезньова
Минай: З футболкою Селезньова вийшов технічний брак
#Минай, #УПЛ, #Селезньов

Джерело - fcminaj.com.

Минай готовий понести штрафні санкції за відсутність шеврону Слава Україні на футболці Євгена Селезньова під час матчу проти Шахтаря у 6 турі УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Актуально: Фото дня. Селезньов - єдиний гравець матчу Минай - Шахтар, який грав без нашивки УАФ із написом "Слава Україні"

"В матчі Минаю з Шахтарем виникло непорозуміння з футболкою форварда команди Євгена Селезньова.

ФК Минай з усією відповідальністю заявляє, що усі маніпуляційні повідомлення у ЗМІ стосовно причетності футболіста до зникнення відповідного надпису  на футболці – беззмістовні.

Річ у тому, що ігрову футболку Є. Селезньова через певні непередбачувані обставини довелося оперативно замінити в день гри. Виробник форми, за що висловлюємо йому подяку, надіслав нову форму, щоб футболіст зміг вийти в ній на поле у матчі з Шахтарем.

Проте відповідальні за екіпірування працівники клубу, на жаль, не проконтролювали наявність усіх необхідних логотипів та наліпок на формі. Відтак Євген вийшов на поле у футболці без шеврону Слава Україні.

Минай готовий понести штрафні санкції щодо цієї ситуації, а всі відповідальні понесуть покарання", - йдеться в повідомленні.

Коментарі ()