Сума трансферу оцінюється в 16 млн євро

Джерело - Чемпіон.

Баварія і РБ Лейпциг домовилися про перехід півзахисника Марселя Забітцера.

Про це повідомляє журналіст Тобі Альтшеффль.

Мюнхенський клуб заплатить за 27-річного футболіста до 16 мільйонів євро.

Раніше Баварія знищила Герту.