Джерело - Чемпіон.
Баварія і РБ Лейпциг домовилися про перехід півзахисника Марселя Забітцера.
Про це повідомляє журналіст Тобі Альтшеффль.
Мюнхенський клуб заплатить за 27-річного футболіста до 16 мільйонів євро.
Раніше Баварія знищила Герту.
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Джерело - Чемпіон.
Баварія і РБ Лейпциг домовилися про перехід півзахисника Марселя Забітцера.
Про це повідомляє журналіст Тобі Альтшеффль.
Мюнхенський клуб заплатить за 27-річного футболіста до 16 мільйонів євро.
Раніше Баварія знищила Герту.