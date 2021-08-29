Маніпуляції щодо ДТП за участі Луччі: стали відомі деталі

Джерело - Центр новин.

23 серпня Голова Комітету УАФ Лучанго Луччі потрапив у серйозне ДТП у Дарницькому районі столиці.

“Водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху. Він зіткнувся з автомобілем Ford, після чого перший транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди шість осіб, серед яких двоє дітей та Голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, отримали тілесні ушкодження”, – зазначило джерело в коментарі ІА "Центр новин."

Як виявилося трохи згодом, знову ж таки з джерел ІА "Центру новин", автомобілем Audi керував народний депутат від Слуги народу Олександр Трухін.

Одрузу після розголосу, почалися певні маніпуляції щодо ДТП. У ЗМІ з'явилася новина про те, що Луччі та нардеп знаходились в одному авто, тобто Трухін також є постраждалим. Що, як мінімум, виглядало дивним.

Повертаємось до першоджерела.

Журналісти знайшли свідків, які розповіли деталі дорожньо транспортної пригоди за участі Лучано Лучі.

Як стало відомо, на великій швидкості (не менше 200 км/год) їхала машина Audi. Водій кудись поспішав, потім в’їхав в інші автомобілі. Свідки події зупинилися, щоб допомогти постраждалим.

“У машині Ауді знаходилось троє чоловіків. Усі п’яні. Після наїзду, одна людина була затиснута ззаду між сидінням водія. Сам водій був в досить сильному алкогольному сп’янінні. Він спробував втекти з місця аварії, але його затримали”, – повідомили очевидці події.

На запитання журналістів, чи це був нардеп Трухін, свідки розповіли, що так.

“Він постійно розмахував посвідченням, хотів втекти”, – додав свідок.

Крім того, очевидці ДТП розповіли, що Лучано Лучі знаходився в машині Ford, і дуже постраждав.