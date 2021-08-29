Гол Безуса допоміг Генту розгромити Брюгге в чемпіонаті Бельгії

Поєдинок завершився з рахунком 6:1

Джерело - Чемпіон.

Гент здобув розгромну перемогу над Брюгге в рамках 6 туру чемпіонату Бельгії.

Поєдинок завершився з рахунком 6:1. Українець Роман Безус відзначився забитим голом.

Едуард Соболь, який виступає за Брюгге, провів на полі усі 90 хвилин.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле

6 тур, 29 тур

Гент - Брюгге 6:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 9 Туссудалі, 2:0 - 15 Де Сарт(П), 3:0 - 38 Фортуна, 4:0 - 61 Безус, 4:1 - 65 Ванакен, 5:1 - 66 Депуатр, 6:1 - 79 автогол Міньйоле

Раніше головний тренер Антверпена оголеним прийшов на пресконференцію.