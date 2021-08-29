 Гол Безуса допоміг Генту розгромити Брюгге в чемпіонаті Бельгії | Футбол | Champion.com.ua
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Гол Безуса допоміг Генту розгромити Брюгге в чемпіонаті Бельгії

Сьогодні 16:39 291 0
Поєдинок завершився з рахунком 6:1
Гол Безуса допоміг Генту розгромити Брюгге в чемпіонаті Бельгії
#Гент, #Брюгге, #Безус, #Соболь

Джерело - Чемпіон.

Гент здобув розгромну перемогу над Брюгге в рамках 6 туру чемпіонату Бельгії.

Поєдинок завершився з рахунком 6:1. Українець Роман Безус відзначився забитим голом.

Едуард Соболь, який виступає за Брюгге, провів на полі усі 90 хвилин.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле
6 тур, 29 тур

Гент - Брюгге 6:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 9 Туссудалі, 2:0 - 15 Де Сарт(П), 3:0 - 38 Фортуна, 4:0 - 61 Безус, 4:1 - 65 Ванакен, 5:1 - 66 Депуатр, 6:1 - 79 автогол Міньйоле

Раніше головний тренер Антверпена оголеним прийшов на пресконференцію.

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