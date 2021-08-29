Джерело - Чемпіон.
У матчі 3 туру англійської Прем'єр-ліги Лестер на виїзді переграв Норвіч.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
3 тур, 28 серпня
Норвіч - Лестер 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 8 Варді, 1:1 - 44 Пуккі, 1:2 - 76 Олбрайтон
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 3 туру англійської Прем'єр-ліги Лестер на виїзді переграв Норвіч.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
3 тур, 28 серпня
Норвіч - Лестер 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 8 Варді, 1:1 - 44 Пуккі, 1:2 - 76 Олбрайтон