Джерело - Чемпіон.
Лондонський Челсі розписав мирову з Ліверпулем у 3 турі англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
3 тур, 28 серпня
Ліверпуль - Челсі 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 22 Гаверц, 1:1 - 45+5 Салах
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Лондонський Челсі розписав мирову з Ліверпулем у 3 турі англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
3 тур, 28 серпня
Ліверпуль - Челсі 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 22 Гаверц, 1:1 - 45+5 Салах