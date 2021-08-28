Українець провів на полі 65 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 серпня, відбулися матчі 2 туру італійської Серії А.

Аталанта Руслана Маліновського розписала нульову нічию з Болньєю. Українець провів на полі 65 хвилин.

Спеція Віктора Коваленко розгромно поступилася римському Лаціо. Сам Віктор на поле не вийшов.

Чемпіонат Італії - Серія А

2 тур, 28 серпня

Аталанта - Болонья 0:0

Лаціо - Спеція 6:1 (3:1)

Голи: 0:1 - 4 Верде, 1:1 - 5 Іммобіле, 2:1 - 15 Іммобіле, 3:1 - 45+2 Іммобіле, 4:1 - 47 Андерсон, 5:1 - 70 Хюсай, 6:1 - 85 Альберто

Раніше Інтер переміг Верону.