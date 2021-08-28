Лестер переграв Норвіч, Евертон здолав Брайтон. Результати 3 туру АПЛ

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Сьогодні, 28 серпня, відбулися матчі 3 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
3 тур, 28 серпня
Астон Вілла - Брентфорд 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 7 Тоні, 1:1 - 13 Буендія
Брайтон - Евертон 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Грей, 0:2 - 58 Кальверт-Льюїн(П)
Вест Гем - Крістал Пелас 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Форналс, 1:1 - 58 Галлахер, 2:1 - 68 Антоніо, 2:2 - 70 Галлахер
Норвіч - Лестер 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 8 Варді, 1:1 - 44 Пуккі, 1:2 - 76 Олбрайтон
Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Вілсон, 1:1 - 74 Ельюнуссі, 2:1 - 90 Сен-Максімен, 2:2 - 90+6 Ворд-Проуз