 Лестер переграв Норвіч, Евертон здолав Брайтон. Результати 3 туру АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
УПЛ. Динамо - Колос: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:09 1688
Світоліна - Корне: онлайн-трансляція фіналу в Чикаго. LIVE
Сьогодні 20:36 1096
Динамо забило шість голів Колосу в першому таймі
Сьогодні 20:26 523
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 29 серпня
Сьогодні 20:25 1417
УПЛ. Дніпро-1 вирвав перемогу в Металіста 1925 у 6 турі
Сьогодні 18:56 1769
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 16:14 50463
УПЛ. Інгулець розгромив Маріуполь у 6 турі
Сьогодні 15:53 662
Морквич стала срібною призеркою Паралімпіади
Сьогодні 13:58 589
Мерешко здобула ще одну золоту медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 13:25 1003
Дубров випередив китайських плавців та виграв Паралімпіаду
Сьогодні 12:50 848
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Відео дня. Буяльський забив черговий шедевральний гол
Відео дня. Буяльський забив черговий шедевральний гол Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:32 516
Неперевершена! Світоліна взяла участь у фотосесії для українського видання
Неперевершена! Світоліна взяла участь у фотосесії для українського видання Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:44 548
Ультрас Чорноморця фаєрами та петардами атакували клубний автобус команди
Ультрас Чорноморця фаєрами та петардами атакували клубний автобус команди Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:21 475
Феноменальне повернення капітана: суперсейви Пятова в грі з Монако
Феноменальне повернення капітана: суперсейви Пятова в грі з Монако Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:36 902
Гонщик MotoGP впав з мотоцикла на шаленій швидкості
Гонщик MotoGP впав з мотоцикла на шаленій швидкості Valeriy Ruchka
Вчора 22:49 1066
Усі голи матчів-відповідей плей-оф Ліги чемпіонів
Усі голи матчів-відповідей плей-оф Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
26.08.2021 08:50 953
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю Андрій Твердохліб
26.08.2021 00:58 2951 3
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю Андрій Твердохліб
25.08.2021 23:41 2650
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
25.08.2021 22:44 2039
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем Андрій Твердохліб
25.08.2021 22:27 2487
Прямі трансляції
Навколо спорту

Лестер переграв Норвіч, Евертон здолав Брайтон. Результати 3 туру АПЛ

Сьогодні 19:59 158 0
Вест Гем та Крістал Пелас сильнішого не виявили
Лестер переграв Норвіч, Евертон здолав Брайтон. Результати 3 туру АПЛ
#АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 серпня, відбулися матчі 3 туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
3 тур, 28 серпня

Астон Вілла - Брентфорд 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 7 Тоні, 1:1 - 13 Буендія

Брайтон - Евертон 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Грей, 0:2 - 58 Кальверт-Льюїн(П)

Вест Гем - Крістал Пелас 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Форналс, 1:1 - 58 Галлахер, 2:1 - 68 Антоніо, 2:2 - 70 Галлахер

Норвіч - Лестер 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Варді, 1:1 - 44 Пуккі, 1:2 - 76 Олбрайтон

Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Вілсон, 1:1 - 74 Ельюнуссі, 2:1 - 90 Сен-Максімен, 2:2 - 90+6 Ворд-Проуз

Раніше Манчестер Сіті з Зінченком знищив Арсенал.

Коментарі ()