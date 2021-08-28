 Нант - Ліон 0:1. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
Мерешко здобула ще одну золоту медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 13:25 552
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 29 серпня
Сьогодні 15:44 367
Світоліна - Корне: онлайн-трансляція фіналу в Чикаго. LIVE
Сьогодні 15:14 177
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 15:01 47510
Морквич стала срібною призеркою Паралімпіади
Сьогодні 13:58 329
Дубров випередив китайських плавців та виграв Паралімпіаду
Сьогодні 12:50 620
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 28 серпня
Сьогодні 12:27 3934
Сербін здобув золоту медаль, Смірнов - срібну
Сьогодні 12:19 428
Гусєва стала срібною призеркою Паралімпіади
Сьогодні 11:44 382
Кріпак став переможцем Паралімпіади
Сьогодні 11:23 875
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
330 тонн Мрії. Українські стронгмени побили світовий рекорд
330 тонн Мрії. Українські стронгмени побили світовий рекорд Valeriy Ruchka
26.08.2021 15:50 1032
Суддя впав на коліна пред футболістами, щоб вибачитися за помилку
Суддя впав на коліна пред футболістами, щоб вибачитися за помилку Valeriy Ruchka
26.08.2021 11:46 33501
Усі голи матчів-відповідей плей-оф Ліги чемпіонів
Усі голи матчів-відповідей плей-оф Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
26.08.2021 08:50 894
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю Андрій Твердохліб
26.08.2021 00:58 2891 3
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю Андрій Твердохліб
25.08.2021 23:41 2585
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
25.08.2021 22:44 1981
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем Андрій Твердохліб
25.08.2021 22:27 2429
Для маленьких футболістів, які співали Гімн України, відкрили сучасний футбольний майданчик
Для маленьких футболістів, які співали Гімн України, відкрили сучасний футбольний майданчик Андрій Твердохліб
25.08.2021 21:40 1202
Бразильський ексфутболіст Динамо привітав українців із Днем незалежності
Бразильський ексфутболіст Динамо привітав українців із Днем незалежності Андрій Твердохліб
25.08.2021 18:45 1057
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Андрій Твердохліб
25.08.2021 18:38 2536
Прямі трансляції
Навколо спорту

Нант - Ліон 0:1. Огляд матчу

Сьогодні 14:55 105 0
Огляд матчу Нант - Ліон
Нант - Ліон 0:1. Огляд матчу
#Ліон, #Нант

Джерело - Чемпіон.

У 4 турі Ліги 1 Нант вдома поступився Ліону.

Актуально: Відбулося жеребкування групового раунду Ліги Європи

Чемпіонат Франції - Ліга 1

4 тур, 27 серпня

Нант - Ліон 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Дембеле

Коментарі ()