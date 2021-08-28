Нант - Ліон 0:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 4 турі Ліги 1 Нант вдома поступився Ліону.
Актуально: Відбулося жеребкування групового раунду Ліги Європи
Чемпіонат Франції - Ліга 1
4 тур, 27 серпня
Нант - Ліон 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Дембеле
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У 4 турі Ліги 1 Нант вдома поступився Ліону.
Актуально: Відбулося жеребкування групового раунду Ліги Європи
Чемпіонат Франції - Ліга 1
4 тур, 27 серпня
Нант - Ліон 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Дембеле