Тренер Ниви може очолити ФК Львів

ФК Львів знайшов нового головного тренера

Джерело - Футбол NEWS.

Ігор Климовський вже найближчим часом може стати новим головним тренером Львова.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

49-річний фахівець погодився очолити команду, однак мусить узгодити це питання з тернопільською Нивою, яку він зараз очолює. Нині тренер перебуває у таборі львівського Руха, де проходить стажування у Леоніда Кучука.

Вже завтра, 29 серпня, у чемпіонаті України відбудеться львівське дербі між Рухом та Львовом. Початок зустрічі о 19:30.

Раніше, Безсмертний залишив Львів.