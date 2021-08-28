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Роналду не зможе повернути свій номер у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 15:41 901 0
Кріштіану Роналду не зможе грати під 7 номером
Роналду не зможе повернути свій номер у Манчестер Юнайтед
#Роналду, #Манчестер Юнайтед

Джерело - footyheadlines.com.

Нападник Кріштіану Роналду повернувся у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Footy Headlines.

Наразі не було офіційної інформації про те, який номер на футболці отримає португалець.

Важливо: Роналду повернувся у Манчестер Юнайтед

В Ювентусі, Реалі і перш в Манчестер Юнайтед Кріштіану виступав під номером 7, але, згідно з правилами АПЛ, не зможе зараз його отримати, тому що він закріплений за Едісоном Кавані. Правила ліги забороняють змінювати номери під час сезону.

Роналду може отримати улюблений номер, тільки якщо піде уругваєць, але не було ніяких повідомлень, що Едісон планує змінювати клуб.

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