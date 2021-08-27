УПЛ. Чорноморець - Олександрія 2:2. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
У шостому турі Української Прем'єр-ліги Чорноморець вдома зіграв внічию з Олександрією.
68 хвилина. Відео голу Авагімяна
72 хвилина. Відео голу Третякова
76 хвилина. Відео голу Ваната
84 хвилина. Відео голу Устименка
Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 27 серпня
Чорноморець - Олександрія 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 - Авагімян, 1:1 - 72 Третяков, 2:1 - 76 Ванат, 2:2 - 84 Устименко
Чорноморець: Кучерук – Кузик, Дубко, Тлумак, Путря – Михайленко, Кравченко (Ванат, 62) – Авагімян (Скорко, 86), Бугай (Смирний, 62), Брагару (Цітаішвілі, 70) – Ісаєнко (Сухоручко, 86).
Олександрія: Білик – Цуріков, Дубра, Бабогло, Мірошніченко – Демченко, Ковалець (Мустафаєв, 80), Калюжний (Рибалка, 46) – Третьяков, Спінеллі (Устименко, 62), Кожушко (Одарюк, 46)
Попередження: Брагару, 16, Михайленко, 31, Сухоручко, 90+2 – Бабогло, 18