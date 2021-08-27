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УПЛ. Чорноморець зіграв бойову нічию з Олександрією у 5 турі

Сьогодні 21:22 400 0
Матч завершився внічию
УПЛ. Чорноморець зіграв бойову нічию з Олександрією у 5 турі
#Чорноморець, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі Української Прем'єр-ліги Чорноморець вдома зіграв внічию з Олександрією.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Чемпіонат України - УПЛ

6 тур, 27 серпня

Чорноморець - Олександрія 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 - Авагімян, 1:1 - 72 Третяков, 2:1 - 76 Ванат, 2:2 - 84 Устименко

Чорноморець: Кучерук – Кузик, Дубко, Тлумак, Путря – Михайленко, Кравченко (Ванат, 62) – Авагімян (Скорко, 86), Бугай (Смирний, 62), Брагару (Цітаішвілі, 70) – Ісаєнко (Сухоручко, 86).

Олександрія: Білик – Цуріков, Дубра, Бабогло, Мірошніченко – Демченко, Ковалець (Мустафаєв, 80), Калюжний (Рибалка, 46) – Третьяков, Спінеллі (Устименко, 62), Кожушко (Одарюк, 46)

Попередження: Брагару, 16, Михайленко, 31, Сухоручко, 90+2 – Бабогло, 18

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