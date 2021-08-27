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Роналду зворушливо попрощався з Ювентусом

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Кріштіану Роналду звернувся до уболівальників Ювентуса
Роналду зворушливо попрощався з Ювентусом
#Ювентус, #Роналду

Джерело - Чемпіон.

Новоспечений форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду попрощався з уболівальниками Ювентуса.

Про це розповів сам нападник.

"Сьогодні я покидаю чудовий клуб, найкращий в Італії і, безумовно, один з найвеличніших у всій Європі. Я віддав своє серце і душу за Ювентус, і я завжди буду любити Турин до останніх своїх днів. Тіфозі завжди поважали мене, і я намагався дякувати за це, змагаючись за них у кожній грі, кожного сезону, у кожному турнірі.

Важливо: Роналду повернувся у Манчестер Юнайтед

Зрештою, ми всі можемо озирнутися назад і зрозуміти, що ми досягли великих речей, не лише те, чого хотіли, але тим не менш, ми разом написали досить красиву історію.

Я завжди буду одним з вас. Тепер ви частина моєї історії, а я відчуваю, що я частина вашої. Італія, Ювентус, Турин, тіфозі , ви завжди будете у моєму серці", – написав Роналду.

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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