Роналду зворушливо попрощався з Ювентусом

Новоспечений форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду попрощався з уболівальниками Ювентуса.

Про це розповів сам нападник.

"Сьогодні я покидаю чудовий клуб, найкращий в Італії і, безумовно, один з найвеличніших у всій Європі. Я віддав своє серце і душу за Ювентус, і я завжди буду любити Турин до останніх своїх днів. Тіфозі завжди поважали мене, і я намагався дякувати за це, змагаючись за них у кожній грі, кожного сезону, у кожному турнірі.

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Зрештою, ми всі можемо озирнутися назад і зрозуміти, що ми досягли великих речей, не лише те, чого хотіли, але тим не менш, ми разом написали досить красиву історію.

Я завжди буду одним з вас. Тепер ви частина моєї історії, а я відчуваю, що я частина вашої. Італія, Ювентус, Турин, тіфозі , ви завжди будете у моєму серці", – написав Роналду.