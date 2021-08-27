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Карпати програла ЛНЗ, перемоги Діназа та Епіцентра. Результати 6 туру Другої ліги

Сьогодні 20:25 135 0
Результати 6 туру Другої ліги
Карпати програла ЛНЗ, перемоги Діназа та Епіцентра. Результати 6 туру Другої ліги
#Карпати, #Друга ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 6-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги.

Чемпіонат України - Друга ліга

6 тур, 27 серпня

Суми – Вовчанськ 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Резепов, 1:1 - 66 Ковалевський (пен), 1:2 - 90+4 Рамос

Вікторія – Нікополь 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 10 Матвєєв

Епіцентр – Мункач 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Лучка, 1:1 - 66 Буй, 2:1 - 82 Якубов, 3:1 - 84 Якубов

Карпати Галич – Дніпро Черкаси 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 22 Бей, 2:0 - 27 Лебедь

Скорук – Тростянець 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 42+2 Сліпухін, 0:2 - 47 Ільченко, 1:2 - 55 Волков, 2:2 - 58 Беженар, 3:2 - 90+1 Волков

Таврія-Сімферополь – Балкани 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Бойко, 1:1 - 79 Прийомов

Чайка – Любомир 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Соловйов, 2:0 - 59 Бартошук, 3:0 - 90 Аракелян

Яруд – Кристал 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Літовченко, 2:0 - 22 Сандрак-Вінницький

Буковина – АФСК Київ  0:0

ЛНЗ Черкаси – Карпати Львів 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 75 Сторчоус

Чернігів – Діназ 1:2 (1:1)

Голи: 1:0  - 8 Ментей, 1:1 - 34 Апанчук, 1:2 - 65 Апанчук

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