Карпати програла ЛНЗ, перемоги Діназа та Епіцентра. Результати 6 туру Другої ліги

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Відбулися матчі 6-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги.
Чемпіонат України - Друга ліга
6 тур, 27 серпня
Суми – Вовчанськ 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 32 Резепов, 1:1 - 66 Ковалевський (пен), 1:2 - 90+4 Рамос
Вікторія – Нікополь 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 10 Матвєєв
Епіцентр – Мункач 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Лучка, 1:1 - 66 Буй, 2:1 - 82 Якубов, 3:1 - 84 Якубов
Карпати Галич – Дніпро Черкаси 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 22 Бей, 2:0 - 27 Лебедь
Скорук – Тростянець 3:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 42+2 Сліпухін, 0:2 - 47 Ільченко, 1:2 - 55 Волков, 2:2 - 58 Беженар, 3:2 - 90+1 Волков
Таврія-Сімферополь – Балкани 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 22 Бойко, 1:1 - 79 Прийомов
Чайка – Любомир 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 Соловйов, 2:0 - 59 Бартошук, 3:0 - 90 Аракелян
Яруд – Кристал 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 16 Літовченко, 2:0 - 22 Сандрак-Вінницький
Буковина – АФСК Київ 0:0
ЛНЗ Черкаси – Карпати Львів 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 75 Сторчоус
Чернігів – Діназ 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 8 Ментей, 1:1 - 34 Апанчук, 1:2 - 65 Апанчук