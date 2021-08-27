 Мбаппе ризикує залишитися у ПСЖ | Футбол | Champion.com.ua
Стеценко завоювала золоту медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 13:42 3102 2
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 28 серпня
Сьогодні 19:48 872
Роналду повернувся у Манчестер Юнайтед
Сьогодні 19:01 3173 1
Джима виграла срібло у суперспринті на Літньому чемпіонаті світу
Сьогодні 16:41 566
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 16:31 37510
Москаленко завоювала срібну медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 15:44 440
Зоря дізналася суперників у Лізі конференцій
Сьогодні 15:01 1654
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 27 серпня
Сьогодні 14:58 6696 1
Збірна України здобула срібну медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 14:17 478
Гаращенко здобув 11 срібну медаль для України
Сьогодні 13:32 549
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю Андрій Твердохліб
Вчора 00:58 2695 3
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю Андрій Твердохліб
25.08.2021 23:41 2362
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
25.08.2021 22:44 1801
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем Андрій Твердохліб
25.08.2021 22:27 2222
Для маленьких футболістів, які співали Гімн України, відкрили сучасний футбольний майданчик
Для маленьких футболістів, які співали Гімн України, відкрили сучасний футбольний майданчик Андрій Твердохліб
25.08.2021 21:40 1021
Бразильський ексфутболіст Динамо привітав українців із Днем незалежності
Бразильський ексфутболіст Динамо привітав українців із Днем незалежності Андрій Твердохліб
25.08.2021 18:45 885
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Андрій Твердохліб
25.08.2021 18:38 2361
Росіяни влаштували істерику через українських паралімпійців
Росіяни влаштували істерику через українських паралімпійців Андрій Дунець
25.08.2021 16:42 92549 13
Відео дня. Аргентинський футболіст 14 разів поспіль не зміг забити з близької відстані
Відео дня. Аргентинський футболіст 14 разів поспіль не зміг забити з близької відстані Андрій Дунець
25.08.2021 13:54 2689
На етапі Кубка світу відбувся масовий завал лижників
На етапі Кубка світу відбувся масовий завал лижників Андрій Твердохліб
24.08.2021 19:45 1280
Прямі трансляції
Навколо спорту

Мбаппе ризикує залишитися у ПСЖ

Сьогодні 19:56 235 0
Кіліан Мбаппе може залишитися у ПСЖ
Мбаппе ризикує залишитися у ПСЖ
Фото - gettyimages
#Мбаппе, #ПСЖ

Джерело - football24.ua.

Керівництво ПСЖ зайняло принципову позицію щодо потенційного трансферу Кіліана Мбаппе в Реал.

Про це розповів спортивний директор паризького клубу Леонардо.

"Чи є конкретика у ситуації з Мбаппе? Єдине, що можу сказати, це те, що за останні два дні нічого не змінилося, ми перебуває в такій же ситуації", – відзначив Леонардо.

Раніше зазначалось, що парижани готові відпустити Кіліана лише на своїх фінансових умовах, на які Реал поки не спішить погоджуватись. За чутками, мадридці були готові заплатити 180 млн євро за 22-річного форварда.

Чинний контракт Мбаппе та ПСЖ розрахований до літа 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Реал та ПСЖ близькі до угоди по Мбаппе.

Коментарі ()