Мбаппе ризикує залишитися у ПСЖ

Кіліан Мбаппе може залишитися у ПСЖ

Керівництво ПСЖ зайняло принципову позицію щодо потенційного трансферу Кіліана Мбаппе в Реал.

Про це розповів спортивний директор паризького клубу Леонардо.

"Чи є конкретика у ситуації з Мбаппе? Єдине, що можу сказати, це те, що за останні два дні нічого не змінилося, ми перебуває в такій же ситуації", – відзначив Леонардо.

Раніше зазначалось, що парижани готові відпустити Кіліана лише на своїх фінансових умовах, на які Реал поки не спішить погоджуватись. За чутками, мадридці були готові заплатити 180 млн євро за 22-річного форварда.

Чинний контракт Мбаппе та ПСЖ розрахований до літа 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Реал та ПСЖ близькі до угоди по Мбаппе.