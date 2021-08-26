Зоря - Рапід 2:3. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги Європи Зоря вдома поступилася Рапіду.
Зоря - Рапід 2:3 (1:2)
(Перший матч - 0:3)
Голи: 0:1 - 10 Грюль, 0:2 - 15 Граймль, 1:2 - 40 Гладкий, 1:3 - 68 Фунтас, 2:3 - 87 Шахаб (пен)
Зоря: Шевченко (Мацапура, 48), Хомченовський, Вернидуб, Цвек, Жуніньо (Фаворов, 83), Громов, Назарина, Булеца (Кабаєв, 64), Кочергін, Гладкий (Крістіан, 83), Аллах'яр (Шахаб, 64)
Рапід: Гартлер, Стойкович (Петрович, 67), Граймль, М. Хофманн (Віммер, 67), Ульманн, Аразе (Шик, 31), Любічіч, Граховац (Шустер, 67), Грюлль, Фунтос, Кара (Кнасмюлльнер, 76)
Попередження: Аллах'яр, 16, Кочергін, 41, Вернидуб, 46, Фаворов, 83, Кабаєв, 90+3 - Фунтас, 1, Граховац, 54, Стойкович, 86