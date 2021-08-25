Марлос назвав нового лідера Шахтаря

Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі є лідером команди.

Про це розповів 33-річний півзахисник донецького клубу Марлос.

"Думаю, всі люди, які стежать за Шахтарем багато років, розуміють, що зараз наш головний лідер — наш головний тренер (Роберто Де Дзербі — прим.). Він приймає всі рішення — хто не грає, хто не грає.

Ми переживаємо момент перебудови. Багато гравців, які були важливі для клубу, зараз грають не так часто. Йде зміна поколінь. Зараз для нас важливі всі матчі. Нам потрібно якомога швидше адаптуватися до гри тренера", — відзначив Марлос.