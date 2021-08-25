 Марлос назвав нового лідера Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
Мерешко встановила рекорд та здобула золоту медаль Паралімпіади-2020
Сьогодні 12:55 2303
ЛЧ. Шахтар - Монако: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 18:33 19
Ліга чемпіонів. Шахтар - Монако: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 18:26 3060
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 26 серпня
Сьогодні 17:23 544
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 17:11 8968
Жеребкування Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:57 19088 1
Ліга чемпіонів. Шахтар - Монако: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:48 1769
Харлан: Не уявляю, як буду фехтувати за іншу країну
Сьогодні 14:09 1392
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 25 серпня
Сьогодні 13:56 4329
Вірченко здобув медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 13:46 517
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Росіяни влаштували істерику через українських паралімпійців
Росіяни влаштували істерику через українських паралімпійців Андрій Дунець
Сьогодні 16:42 858
Відео дня. Аргентинський футболіст 14 разів поспіль не зміг забити з близької відстані
Відео дня. Аргентинський футболіст 14 разів поспіль не зміг забити з близької відстані Андрій Дунець
Сьогодні 13:54 1176
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Андрій Твердохліб
Вчора 19:48 1350
На етапі Кубка світу відбувся масовий завал лижників
На етапі Кубка світу відбувся масовий завал лижників Андрій Твердохліб
Вчора 19:45 1043
Президент Зеленський під час урочистої промови потролив Януковича, згадавши Бубку
Президент Зеленський під час урочистої промови потролив Януковича, згадавши Бубку Андрій Твердохліб
Вчора 18:35 1181
Відео дня. Усик написав зворушливого вірша на честь Дня незалежності
Відео дня. Усик написав зворушливого вірша на честь Дня незалежності Андрій Твердохліб
Вчора 18:21 1122
Клочкову не запросили на святкування Дня незалежності, чотириразова олімпійська чемпіонка образилась
Клочкову не запросили на святкування Дня незалежності, чотириразова олімпійська чемпіонка образилась Андрій Твердохліб
Вчора 16:53 6471
Світоліна в День державного прапора посмакувала українським борщем у Чикаго
Світоліна в День державного прапора посмакувала українським борщем у Чикаго Андрій Твердохліб
Вчора 15:45 830
Андрій Шевченко відвідав базу Шахтаря та поспілкувався з футболістами
Андрій Шевченко відвідав базу Шахтаря та поспілкувався з футболістами Андрій Твердохліб
Вчора 14:02 1286
Редкач знову потролив Ломаченка. Цього разу - дотепно
Редкач знову потролив Ломаченка. Цього разу - дотепно Андрій Твердохліб
Вчора 08:11 5531
Фото дня. Колишній легіонер Динамо привітав українців із Днем державного прапора
Фото дня. Колишній легіонер Динамо привітав українців із Днем державного прапора Андрій Твердохліб
Вчора 07:55 2027 2
Відео дня. Мар'ян Швед забив за Мехелен після пропущеного голу на 12-й секунді матчу
Відео дня. Мар'ян Швед забив за Мехелен після пропущеного голу на 12-й секунді матчу Андрій Дунець
23.08.2021 15:30 3407
Фото дня. Олександр Петраков їздить додому на метро
Фото дня. Олександр Петраков їздить додому на метро Андрій Дунець
23.08.2021 14:03 2247
У нас у дворі всі були Блохіними: Шевченко неперевершено представив легенду світового футболу
У нас у дворі всі були Блохіними: Шевченко неперевершено представив легенду світового футболу Андрій Твердохліб
23.08.2021 10:39 5603
Президент Зеленський нагородив Блохіна державною нагородою
Президент Зеленський нагородив Блохіна державною нагородою Андрій Твердохліб
23.08.2021 10:24 1609
У Франції фанати прорвалися на поле та влаштували епічну бійку з футболістами
У Франції фанати прорвалися на поле та влаштували епічну бійку з футболістами Андрій Твердохліб
23.08.2021 08:09 3176
Андрій Шевченко відвідав гру Динамо - Десна
Андрій Шевченко відвідав гру Динамо - Десна Андрій Твердохліб
22.08.2021 23:40 1681
Фото дня. Легенди українського спорту зустрілися родинами та зробили історичне фото
Фото дня. Легенди українського спорту зустрілися родинами та зробили історичне фото Андрій Твердохліб
22.08.2021 23:15 1319
Буяльський забив шикарний гол у ворота Десни
Буяльський забив шикарний гол у ворота Десни Андрій Твердохліб
22.08.2021 22:57 1496
Історія дня. 44-річний українець переплив Ла-Манш
Історія дня. 44-річний українець переплив Ла-Манш Андрій Твердохліб
22.08.2021 20:32 1355
Прямі трансляції
Навколо спорту

Марлос назвав нового лідера Шахтаря

Сьогодні 17:55 646 0
Марлос прокоментував лідера Шахтаря
Марлос назвав нового лідера Шахтаря
#Марлос, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі є лідером команди.

Про це розповів 33-річний півзахисник донецького клубу Марлос.

"Думаю, всі люди, які стежать за Шахтарем багато років, розуміють, що зараз наш головний лідер — наш головний тренер (Роберто Де Дзербі — прим.). Він приймає всі рішення — хто не грає, хто не грає.

Ми переживаємо момент перебудови. Багато гравців, які були важливі для клубу, зараз грають не так часто. Йде зміна поколінь. Зараз для нас важливі всі матчі. Нам потрібно якомога швидше адаптуватися до гри тренера", — відзначив Марлос.

Коментарі ()