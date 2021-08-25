Безсмертний пояснив відставку з ФК Львів

ФК Львів необхідні кардинальні зміни.

Про це розповів ексголовний тренер львівського клубу Анатолій Безсмертний.

"Це непросте рішення, проте команді потрібні зміни. Можу запевнити, що завжди був націлений на результат, якого, на превеликий жаль, не вдалось досягнути на старті чемпіонату. Важко об’єктивно оцінювати власну роботу – на детальний аналіз буде час згодом, але вже зараз я відчуваю, що команді потрібні кардинальні зміни, аби продовжувати вдосконалюватись.

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Хотів би подякувати керівництву клубу за наданий кредит довіри, гравцям – за характер, а вболівальникам – за підтримку, – це був фантастичний період", – розповів Безсмертний.