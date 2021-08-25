37-річний український воротар Шахтаря Андрій Пятов готовий до виклику, який він отримав у зв'язку з травмою голкіпера Анатолія Трубіна.

Про це заявив сам футболіст.

"Це футбольне життя. По-перше, я не йшов до заходу. Я б не підписував контракт новий. Тим більше я вже говорив, що у мене амбітний контракт, де я хочу і повинен боротися за місце, це моє рішення.

Якщо я побачу, що вже не тягну, скажу: "Дякую, до побачення". А так... У мене живуть амбіції. Напевно, заново все завирувало. Шанс? Не такий шанс я мав на увазі, щоб мої колеги і друзі отримували травми. Я хочу допомагати команді. Я живу футболом. У мене друге дихання з'явилося", - зазначив Пятов.