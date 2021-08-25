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Колос не збирається продавати Волинця

Сьогодні 13:25 280 0
Український голкіпер залишиться в ковалівському клубі
Колос не збирається продавати Волинця
#Колос, #Волинець

Джерело - ФК Колос.

Ковалівський Колос не збирається продавати 27-річного українського воротаря Євгена Волинця в інший клуб.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст не взяв участі у поєдинку 5-го туру УПЛ з Олександрією (0:1) через травму.

Волинець виступає за Колос з літа 2017 року після переходу з Геліоса в якості вільного агента. У поточному сезоні футболіст провів за "Колос" 5 матчів у всіх турнірах, де пропустив один м'яч, чотири рази залишивши свої ворота у недоторканності.

Орієнтовна вартість гравця складає €800 тисяч.

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