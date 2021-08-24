Барселона вирішила позбутися чемпіона світу

Самуель Умтіті може змінити клуб

Барселона вирішила безплатно відпустити захисника Самуеля Умтіті.

Про це повідомляє AS.

Барселона має намір розлучитися з центрбеком Умтіті, щоб зменшити витрати на зарплату. Все пов'язано з фінансовими проблемами клубу.

27-річний Самуель Умтіті перейшов у Барселону влітку 2016 року. Іспанці заплатили Ліону 25 млн євро. З того часу центрбек провів за Барсу 132 матчі, забив 2 м'ячі та віддав 1 результативну передачу. Двічі виграв Ла-Лігу і здобув три Кубки Іспанії.

У 2018 році Умтіті разом зі збірною Франції виграв чемпіонат світу з футболу.

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