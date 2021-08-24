Збірна Чехії назвала склад на матч з Україною

Стала відома заявка збірної Чехії

Чехії оголосила свій склад на вересневі матчі відбору ЧС-2022 з Білоруссю та Бельгією, а також на товариський поєдинок із Україною.

Про це повідомляє УАФ.

Склад збірної Чехії

Воротарі: Томаш Вацлік (Олімпіакос, Греція), Філіп Нгуєн (Словацко), Ондржей Коларж (Славія).

Захисники: Алеш Матею (Брешія, Італія), Володимир Цоуфал (Вест Гем, Англія), Томаш Калас (Брістоль, Англія), Ян Боріл, Ондржей Кудела, Давид Зима (всі — Славія), Якуб Брабец, Мілан Гавел (обидва — Вікторія).

Півзахисники: Антонін Барак (Верона, Італія), Алекс Крал (Спартак, Росія), Міхал Саділек (ПСВ, Нідерланди), Якуб Янкто (Сампдорія, Італія), Томаш Холеш, Томаш Соучек (обидва — Славія), Якуб Пешек (Спарта).

Нападники: Матей Видра (Бернлі, Англія), Адам Гложек (Спарта).