Пятов: Всі готуємось до Монако

Гравці Шахтаря відповідально готуються до матчу проти Монако.

Про це розповів голкіпер донецького клубу Андрій Пятов.

"Обстановка гарна. Прийшов тренер зі своїм баченням, усі вчимося і сприймаємо ідеї. Злість? Звісно, вона має бути вищою, має бути агресія, але це справа часу. Гадаю, ми всі розуміємо, що за матч на нас чекає, і поставимося до нього з усією відповідальністю.

Обговорюватимемо тему збірної в четвер. Наразі в нас є дуже важливий матч із Монако, ми всі готуємось і думаємо тільки про цю гру", - відзначив Пятов.