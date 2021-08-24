Пятов: Всі готуємось до Монако

Джерело - shakhtar.com.
Гравці Шахтаря відповідально готуються до матчу проти Монако.
Про це розповів голкіпер донецького клубу Андрій Пятов.
"Обстановка гарна. Прийшов тренер зі своїм баченням, усі вчимося і сприймаємо ідеї. Злість? Звісно, вона має бути вищою, має бути агресія, але це справа часу. Гадаю, ми всі розуміємо, що за матч на нас чекає, і поставимося до нього з усією відповідальністю.
Обговорюватимемо тему збірної в четвер. Наразі в нас є дуже важливий матч із Монако, ми всі готуємось і думаємо тільки про цю гру", - відзначив Пятов.