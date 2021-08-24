Де Дзербі: У Шахтаря велика мотивація пройти Монако

Шахтарю не потрібно додаткової мотивації на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів проти Монако.

Про це розповів головний тренер гірників Роберто Де Дзербі.

"Ми готувалися до цього матчу. На нього не потрібно додаткової мотивації. Велика мотивація буде і в нас, і в Монако. Ми маємо грати саме так, як уміємо і знаємо. Не варто думати про першу гру в Монако...

Як нейтралізувати Головіна? Монако – це не тільки Головін. У них є дуже багато сильних футболістів – Мартінш, Кайо, півзахисники, нападники. Але завтра ми повинні думати, що це один матч. Нам потрібно контролювати м'яч, атакувати і забити гол", – розповів Де Дзербі.