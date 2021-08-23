УПЛ. Львів - Інгулець 1:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Львів у п'ятому турі Української Прем'єр-ліги вдома поступився Інгульцю.
Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 23 серпня
Львів - Інгулець 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 14 Грисьо, 1:1 - 53 Козак, 1:2 - 54 Сітало
Львів: Ільющенков, Крушинський, Махмутовіч, Якимець, Політило (Чір'як, 83), Ернест, Грисьо (Нич, 72), Ренан, Довгий (Брікнер, 72), О. Зозуля, Альваро (Шина, 72).
Інгулець: Шуст, Салем, Запорожець, Шарай (Асмелаш, 89), Полегенько, Козак (Коваленко, 64), Бартуловіч (Коробенко, 65), Сітало (Гопей, 79), Шишка (Поспэлов, 89), Опанасенко, Ковальов.
Попередження: Довгий, 45+1.
Раніше, Зоря перестріляла Маріуполь.