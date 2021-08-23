Поділля - Полісся 1:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 5 туру чемпіонату Першої ліги Поділля обіграло Полісся.
Чемпіонат України - Перша ліга
5 тур, 23 серпня
Поділля - Полісся 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 42 Ліповуз
Раніше, Металіст розгромив Оболонь у 5 турі Першої ліги.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 5 туру чемпіонату Першої ліги Поділля обіграло Полісся.
Поділля - Полісся 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 42 Ліповуз
Раніше, Металіст розгромив Оболонь у 5 турі Першої ліги.