Голкіпер Металіста Олександр Рибка оцінив старт сезону у Першій лізі.

Про це розповів сам футболіст.

"П'ята перемога поспіль? Це так здається людям, які дивляться з боку. А коли на полі, то все по-іншому. На нас усі налаштовуються як на "червоне полотно", для всіх ми — великий подразник. На полі не відчувається, що все у нас виходить легко. Все кров’ю і потом дається. Потрібно докладати максимальних зусиль, щоб досягати результату. Тому ще раз повторюю: це, може, з боку здається, що все так легко", - розповів Рибка.