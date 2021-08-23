 Шахтар завершує трансфер Різника | Футбол | Champion.com.ua
УПЛ. Динамо розгромило Десну у 5 турі
Вчора 23:21 2510
Шахтар завершує трансфер Різника - журналіст
Сьогодні 18:43 1552
Визначилась заміна Петракову у збірній України U-19
Сьогодні 17:12 883
Петраков довикликав двох голкіперів у збірну України
Сьогодні 16:24 817
Петраков: Команда поставилася до мого призначення позитивно
Сьогодні 13:55 715 2
Редкач: У любителях Хижняку нічого робити
Сьогодні 13:39 749
Костюк знищила канадку на старті турнірі у Чикаго
Сьогодні 08:40 883
Вразила відповідь ФЛАУ: Беленюк про скандал з Килипко
Вчора 22:55 12019
УПЛ. Маріуполь - Зоря 3:4. Огляд матчу
Вчора 22:40 903
УПЛ. Олександрія перемогла Колос у 5 турі
Вчора 21:25 899
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Відео дня. Мар'ян Швед забив за Мехелен після пропущеного голу на 12-й секунді матчу
Відео дня. Мар'ян Швед забив за Мехелен після пропущеного голу на 12-й секунді матчу Андрій Дунець
Сьогодні 15:30 1277
Фото дня. Олександр Петраков їздить додому на метро
Фото дня. Олександр Петраков їздить додому на метро Андрій Дунець
Сьогодні 14:03 984
У нас у дворі всі були Блохіними: Шевченко неперевершено представив легенду світового футболу
У нас у дворі всі були Блохіними: Шевченко неперевершено представив легенду світового футболу Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:39 3620
Президент Зеленський нагородив Блохіна державною нагородою
Президент Зеленський нагородив Блохіна державною нагородою Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:24 802
У Франції фанати прорвалися на поле та влаштували епічну бійку з футболістами
У Франції фанати прорвалися на поле та влаштували епічну бійку з футболістами Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:09 2076
Андрій Шевченко відвідав гру Динамо - Десна
Андрій Шевченко відвідав гру Динамо - Десна Андрій Твердохліб
Вчора 23:40 1358
Фото дня. Легенди українського спорту зустрілися родинами та зробили історичне фото
Фото дня. Легенди українського спорту зустрілися родинами та зробили історичне фото Андрій Твердохліб
Вчора 23:15 1098
Буяльський забив шикарний гол у ворота Десни
Буяльський забив шикарний гол у ворота Десни Андрій Твердохліб
Вчора 22:57 1291
Історія дня. 44-річний українець переплив Ла-Манш
Історія дня. 44-річний українець переплив Ла-Манш Андрій Твердохліб
Вчора 20:32 1119
Майстерність не іржавіє: Ротань зробив дубль за збірну легенд світового футболу
Майстерність не іржавіє: Ротань зробив дубль за збірну легенд світового футболу Андрій Твердохліб
Вчора 18:12 1775
Мем дня. Яремчука порівняли з героєм Марвела
Мем дня. Яремчука порівняли з героєм Марвела Андрій Твердохліб
Вчора 17:57 5323
Збірна не буде такою, як раніше: П'ятов підтримав флешмоб вдячності Шевченку
Збірна не буде такою, як раніше: П'ятов підтримав флешмоб вдячності Шевченку Андрій Дунець
21.08.2021 18:00 1733
Дякую за все, тренере! Яремчук зворушливо звернувся до Шевченка
Дякую за все, тренере! Яремчук зворушливо звернувся до Шевченка Андрій Дунець
21.08.2021 17:00 2004
Parimatch став офіційним спонсором футбольного клубу “Кривбас”
Parimatch став офіційним спонсором футбольного клубу “Кривбас” Андрій Дунець
21.08.2021 16:35 1019
Красуня з неймовірною фігурою представила нову форму італійської команди
Красуня з неймовірною фігурою представила нову форму італійської команди Андрій Дунець
21.08.2021 16:00 3763
Відео дня. Юна українка здолала росіянку та станцювала гопака на ринзі
Відео дня. Юна українка здолала росіянку та станцювала гопака на ринзі Андрій Дунець
21.08.2021 15:00 6261 5
Дякую за мрію! Лунін записав відеозвернення до Шевченка
Дякую за мрію! Лунін записав відеозвернення до Шевченка Андрій Твердохліб
21.08.2021 14:16 1521 1
Дівчина дня. Дружина півзахисника Олександрії - справжня красуня, а також шиє дитячий одяг
Дівчина дня. Дружина півзахисника Олександрії - справжня красуня, а також шиє дитячий одяг Андрій Твердохліб
21.08.2021 12:49 3370
Дякую за відданість футболу: Ярмоленко попрощався з Шевченком
Дякую за відданість футболу: Ярмоленко попрощався з Шевченком Андрій Твердохліб
21.08.2021 11:10 2750
Майстер пасу: футболіст київського Динамо розриває чемпіонат Нідерландів
Майстер пасу: футболіст київського Динамо розриває чемпіонат Нідерландів Андрій Дунець
21.08.2021 10:30 21258
Прямі трансляції
Навколо спорту

Шахтар завершує трансфер Різника - журналіст

Сьогодні 18:43 1552 0
Шахтар підшукав заміну основному голкіперу команди, який вибув через травму
Шахтар завершує трансфер Різника - журналіст
#Шахтар, #Трубін, #Різник

Джерело - Чемпіон.

Шахтар шукає заміну основному голкіперу команди Анатолію Трубіну, який отримав серйозну травму і вибув на три місяці.

Про це розповів журналіст Євген Кузьменко.

"Гірники" знаходяться на фінальній стадії переговорного процесу з Ворсклою щодо трансферу 22-річного Дмитра Різника.

Очікується, що перехід буде здійснено найближчим часом, оскільки вже 3 вересня в УПЛ закривається трансферне вікно.

Вартість Різника на Transfermarkt становить 1 мільйон євро. Контракт голкіпера розрахований до липня 2024 року.

Коментарі ()