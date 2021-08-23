Шахтар підшукав заміну основному голкіперу команди, який вибув через травму

Джерело - Чемпіон.

Шахтар шукає заміну основному голкіперу команди Анатолію Трубіну, який отримав серйозну травму і вибув на три місяці.

Про це розповів журналіст Євген Кузьменко.

"Гірники" знаходяться на фінальній стадії переговорного процесу з Ворсклою щодо трансферу 22-річного Дмитра Різника.

Очікується, що перехід буде здійснено найближчим часом, оскільки вже 3 вересня в УПЛ закривається трансферне вікно.

Вартість Різника на Transfermarkt становить 1 мільйон євро. Контракт голкіпера розрахований до липня 2024 року.