Джерело - Чемпіон.
Шахтар шукає заміну основному голкіперу команди Анатолію Трубіну, який отримав серйозну травму і вибув на три місяці.
Про це розповів журналіст Євген Кузьменко.
"Гірники" знаходяться на фінальній стадії переговорного процесу з Ворсклою щодо трансферу 22-річного Дмитра Різника.
Очікується, що перехід буде здійснено найближчим часом, оскільки вже 3 вересня в УПЛ закривається трансферне вікно.
Вартість Різника на Transfermarkt становить 1 мільйон євро. Контракт голкіпера розрахований до липня 2024 року.